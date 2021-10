Sucesso após BBB: Gil do Vigor é um dos 100 afrodescendentes mais influentes do mundo

O ex-bbb Gil do Vigor conquistou mais um passo importante na sua carreira após o reality. O economista entrou para a lista das 100 Pessoas Mais Influentes de Descendência Africana (Mipad) 2021 ao lado de grandes nomes brasileiros, como Margareth Menezes e o casal Taís Araújo e Lázaro Ramos.

O pernambucano contou a novidade nesta terça-feira (5), através das redes sociais. “Meu Deus, que honra! Estou muito emocionado e profundamente agradecido! Fui nomeado um dos 100 afrodescendentes mais influentes do mundo abaixo de 40 anos pelo Mipad (Most Influential People of African Descent)”, vibrou.

Gil ainda comentou sobre a importância de integrar a lista, onde foi alocado na categoria Mídia e Cultura. “É um passo enorme para nossa representação, pois é o prêmio de maior reconhecimento da ONU ao povo preto. Eu não tenho nem palavras para expressar como eu me sinto nesse momento. Eu tô muito feliz, muito grato, muito tudo! Meu coração está transbordando!”, contou aos seguidores.

Além dele, outros brasileiros também fazem parte da Mipad 2021. Dentre eles, a cantora Margareth Menezes, em Música, e os atores Lázaro Ramos e Taís Araújo na categoria TV e Filmes. Outros nomes que integram a lista são a jornalista Luciana Barreto, em Mídia, e a criadora do Comitê de Igualdade Racial do Google Brasil, Christiane Silva Pinto, em Negócios e Empreendedorismo.