Sufoco: cachorro de Celso Portiolli briga com porco-espinho e se machuca

Celso Portionlli assustou os fãs ao publicar uma foto do seu cachorro no último sábado (2). Na imagem, o pet aparecia com a boca e focinho repletos de espinhos e o apresentador explicou que o acidente se deu após um encontro inesperado com um porco-espinho.

“Foi brigar com porco-espinho. Que coisa horrível. Encheu a boca de espinho, estou no veterinário, vim correndo trazer ele aqui”, contou o apresentador nos stories. Ele também acabou machucando as mãos ao tentar conter a briga.

Cachorro de Celso Portiolli ficou ferido após briga com porco-espinho | Reprodução: Instagram

Após a consulta com o veterinário, Celso contou que o cachorro já está se recuperando do susto. “Tá em casa já, alguns espinhos ficaram por dentro, não deu pra tirar, então vai ter que tomar antibiótico para o organismo dele expulsar isso, mas ele tá bem”, explicou.