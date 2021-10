Superintendente de Iluminação Pública de Penedo se reúne com consórcio para eficiência energética

DECOM

O Superintendente Municipal de Iluminação de Penedo, Ricardo Araújo se reuniu com a equipe técnica do Consórcio Público para Gestão da Energia Elétrica e Serviços Público- CIGIP.

O CIGIP tem como objetivo de gerir a iluminação pública dos municípios consorciados, promovendo a diminuição dos gastos nas repartições com iluminação.

Dessa forma, de acordo com Ricardo Araújo, será feito em Penedo um levantamento dos prédios onde funcionam as repartições municipais, dentre esses prédios administrativos, da área da educação, saúde, dentre outros, visitando também a zona rural do município.

Realizando a atualização cadastral dessa unidades, para com esses novos dados poderem atuar melhor na eficiência energética em Penedo.

Para Ricardo Araújo, diante da crise hídrica atual existente no Brasil, é muito importante economizar energia nessas repartições, substituindo equipamentos obsoletos que gastam muita energia, por outros com maior eficiência energética.

Outra novidade informada pelo Superintendente Ricardo Araújo é a iluminação da Avenida Maior Freire Leahy, conhecida como avenida contorno, projeto que já se encontra em andamento e que deve ter início em breve.

CIGIP

Pioneiro do Brasil, o Consórcio Intermunicipal para Gestão de Iluminação Pública – CIGIP tem como objetivo por meio da união dos municípios, buscar soluções para problemas comuns.

O CIGIP surgiu pela dificuldade que os municípios alagoanos tem em gerir o parque de iluminação pública. Bem como, ter controle sob o consumo de energia elétrica nas unidades pertencentes à prefeitura (prédios públicos).

No CIGIP, os municípios consorciados encontram suporte técnico, equipamentos, consultoria e capacitação, para que o município se sinta seguro em suas demandas, junto à fornecedora.

Por: Thiago Sobral- jornalista Decom PMP