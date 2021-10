O mês de outubro está recheado de opções para quem procura por uma vaga de emprego. Nesse cenário, a Supero Tecnologia tem oportunidades abertas para pessoas com ou sem experiência em diferentes cargos e áreas do conhecimento. As posições estão distribuídas em diferentes cidades de Santa Catarina, com possibilidade de trabalho remoto.

As chances são para Desenvolvedor(a) Angular Pleno, Desenvolvedor(a) Java Pleno/Senior, Desenvolvedor(a) Java Sênior, Desenvolvedor(a) Mobile Xamarin Forms Pleno, Desenvolvedor(a) React Sênior e Executivo(a) de Contas. Os requisitos variam de acordo com o cargo desejado, mas os contratados terão a oportunidade de vivenciar o dia a dia de uma empresa em franca expansão e crescer junto com a marca.

Ainda, a empresa oferece salário compatível com o mercado, Ginástica Laboral, Horários flexíveis, Workchopps – roda de conversa conduzida pelos Supers, sobre temas diversos, com Happy Hour! -, participação no Programa indique um amigo, Acompanhamento 1:1 com liderança e muito mais.



A lista completa de vagas disponíveis pode ser acessar em https://www.supero.com.br/oportunidades/. No endereço é possível, também, cadastrar o currículo na posição desejada ou no banco de talentos, caso nenhuma das chances esteja de acordo com o perfil do candidato.

Sobre a empresa

Presente nas maiores cidades de Santa Catarina, a Supero nasceu em 2003 com o propósito de ser uma empresa focada nas melhores soluções para os clientes e também um lugar desejado pelos melhores profissionais. Com unidades em Florianópolis, Joinville e Blumenau, a empresa realiza projetos de alocação, data science, fábrica de software e sustentação, cloud, entre outros, sendo reconhecida por sua metodologia agile e deliveries garantidos, além do time pautado pela alta performance e trabalho em equipe.