SuperVia tem vagas de emprego no Rio de Janeiro

SuperVia abre NOVAS vagas de emprego para colaboradores de diferentes áreas de atuação no Rio de Janeiro. Dentre as oportunidades, há chances exclusivas para estagiários. Confira todas as informações e como se inscrever!

SuperVia anuncia oportunidades de emprego



A SuperVia divulgou NOVAS oportunidades de emprego abertas para contratação de profissionais de diferentes funções no Rio de Janeiro. Dentre as vagas disponíveis, estão os cargos a seguir:

Especialista em Energia Elétrica – Rio de Janeiro;

Oficial Eletromecânica I – Rio de Janeiro;

Supervisor de Estações – Rio de Janeiro;

Estagiário em Comunicação (conteúdo) – Rio de Janeiro;

Analista de Compliance Júnior – Rio de Janeiro;

Técnico de Eletromecânica II – Rio de Janeiro;

Oficial de Manutenção de VIA I – Rio de Janeiro;

Oficial de Manutenção I – Rio de Janeiro.

Além do salário conforme o mercado, a empresa oferece benefícios como vale transporte, vale refeição, vale alimentação, seguro de vida, previdência privada, participação de lucro, cesta básica, convênio odontológico e convênio médico.

Como se candidatar

Para se candidatar a uma das oportunidades abertas, os interessados precisam acessar o site de inscrição, atentar-se a todos os requisitos informados pela empresa e, anexar o currículo em “Candidate-se”.

