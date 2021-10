Surpresa e tensão marcam a formação da roça em ‘A Fazenda 13’

O clima foi de tensão na noite da última terça-feira (19) em “A Fazenda 13”. A formação da roça da semana no reality rural foi responsável por colocar quatro peões na berlinda com a possibilidade de um deles sair como fazendeiro.

Dayane Mello, dona do voto mais poderoso da semana, colocou Bil Araújo direto na roça. Após a votação dos peões, MC Gui, que ganhou o poder da chama vermelha e pôde anular os votos de cinco famosos diferentes.

O funkeiro tirou os votos de Lary Bottino, Dynho Alves, Gui Araújo, Marina e Bil Araújo. Com a jogada, o peão livrou Rico Melquiades de ir para a roça pela votação da casa.

Com três votos, Gui Araújo foi para o segundo banco da berlinda. O ex de Anitta puxou Valetina Francavilla da baia e na dinâmica do resta um, Lary sobrou e foi a quarta peoa a ir para a roça. A ex participante do “De Férias Com o Ex” vetou a modelo da prova do fazendeiro.

Veja os melhores momentos da votação: