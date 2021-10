Suspeito de envolvimento com tráfico de drogas sofre atentado à bala em Delmiro Gouveia

Um homem identificado apenas como “Pimpão”, foi vítima de um atentado à bala, na noite desta sexta-feira (22), por volta das 19h, no município de Delmiro Gouveia, no Sertão de Alagoas. Ninguém foi preso. O homem, que segundo a Polícia Militar, teria envolvimento com tráfico de drogas, estava passando pelo bairro Desvio, quando foi alvejado…

O homem, que segundo a Polícia Militar, teria envolvimento com tráfico de drogas, estava passando pelo bairro Desvio, quando foi alvejado com pelo menos sete disparos de arma de fogo. Ele foi atingido com pelo menos um dos tiros. Quem efetuou os disparos fugiu tomando destino ignorado.

A vítima foi socorrida por uma equipe do 8º Grupamento de Bombeiros Militar (GBM), que a encaminhou para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), situada na cidade. O estado de saúde dela não seria de risco de morte.

Guarnições do 9º Batalhão de Polícia Militar (BPM) estiveram no local para os primeiros levantamentos. O motivo e a autoria do crime serão investigados pela Delegacia Regional de Polícia (1ª-DRP), situada na cidade.