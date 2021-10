Suspeito de roubar celular e dinheiro é preso em flagrante no Centro

Um homem de 27 anos, suspeito de roubar um celular e a quantia de R$ 283,00 foi preso pelos agentes de proximidade do Ronda no Bairro em flagrante na Rua José Bonifácio, no Centro de Maceió. O caso aconteceu na noite desta quarta-feira (06). Um comparsa conseguiu fugir. A guarnição de moto estava realizando o…

Ronda no Bairro

Um homem de 27 anos, suspeito de roubar um celular e a quantia de R$ 283,00 foi preso pelos agentes de proximidade do Ronda no Bairro em flagrante na Rua José Bonifácio, no Centro de Maceió. O caso aconteceu na noite desta quarta-feira (06). Um comparsa conseguiu fugir.

A guarnição de moto estava realizando o patrulhamento de rotina na região, quando foi abordada pela vítima, um jovem de 24 anos, informando que acabara de ser roubado por dois homens.

Os agentes, após a coleta de características dos suspeitos, realizaram buscas na região. Um deles foi encontrado e reconhecido pela vítima.

Uma equipe da Rocam da PM/AL foi acionada para prestar apoio à ocorrência. O suspeito foi conduzido até a Central de Flagrantes I, localizado no bairro Farol, para a realização dos procedimentos cabíveis.