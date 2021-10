Suzano abre vagas de estádio para 2022; há oportunidades na Bahia

Ao todo, serão mais de 200 vagas para atuar nas áreas Florestal, Industrial e Corporativa da companhia, em diversas cidades do Brasil. Na Bahia, há vagas para Mucuri. Há oportunidades também em Campinas, São Paulo, Jacareí, Itapetininga, Limeira, Suzano e Santos, todas no estado de São Paulo; Aparecida do Taboado, Três Lagoas e Ribas do Rio Pardo, no Mato Grosso do Sul; Aracruz e Cachoeiro de Itapemirim, ambas no Espírito Santo; Açailândia e Imperatriz, no Maranhão; Belém, no Pará; Maracanaú, no Ceará.