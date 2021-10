Está em busca de uma oportunidade? A SysMap Solutions oferece novas vagas de emprego para as áreas de tecnologia e de dados. A empresa, que é especializada em CRM, integração de sistemas e transformação digital, busca profissionais para o preenchimento de mais de 350 postos de trabalho em todo o país.

Há chances para desenvolvedor Full Stack, desenvolvedor Back-end, desenvolvedor Front-end, designer UX, designer UI, arquiteto de microsserviço, analista funcional, analista de requisitos, gerente de parcerias, líder técnico, consultor SAP, arquiteto de cybersecurity, analista programador, tech leader, product owner, entre outras. Além das posições efetivas, a empresa oferece vagas também para estudantes interessados em estagiar em uma de suas áreas.

Os requisitos variam de acordo com a função desejada, mas é importante que os candidatos gostem e tenham vontade de apoiar a transfomação digital dos clientes. Grande parte das vagas são para trabalhar remotamente. Dessa forma, é possível que profissionais de todo o país se candidatem e participem do processo seletivo.

Além disso, os contratados receberão salário compatível com o mercado e terão, ainda, acesso a um pacote de benefícios, como vale refeição e vale alimentação.

Como participar do processo seletivo

Os profissionais interessados em participar do processo seletivo deverão acessar o site www.sysmap.com.br/sejasysmap.php para cadastrar o currículo. No endereço é possível conferir, ainda, a lista completa de oportunidades disponíveis, assim como os requisitos de cada uma das posições.

