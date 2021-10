Taça Fares Lopes, que dá vaga para a Copa do Brasil, começa na próxima sexta-feira – Futebol Interior

Fortaleza, CE, 26 (AFI) – Com a realização de quatro partidas, começa no próximo dia 29 de outubro a Taça Fares Lopes, torneio parecido com a Copa Paulista, e que dá uma vaga para um clube cearense para a Copa do Brasil de 2022. Segundo a tabela divulgada pela Federação Cearense, todos jogos da primeira rodada ocorrem às 15h.

COMO FUNCIONA

Os grupos do torneio: A- Barbalha, Caucaia, Ceará “B”, Crato e Floresta; a chave B tem: Atlético Cearense, Guarany de Sobral, Icasa, Pacatuba e União. Segundo o regulamento, os times jogam em turno único dentro da chave e passam os dois primeiros de casa grupo para as semifinais.

Jogam dia 29, na primeira rodada: Ceará “B” x Barbalha, no estádio Franzé Morais; Crato x Caucaia, no Inaldão-Lirio Callou, no Crato, região do Cariri; e ainda, Pacatuba x Atlético “B”, no estádio Domingão, em Horizonte; e fechando a rodada, União x Guarany de Sobral, no estádio João Ronaldo, na cidade de Pacajus.