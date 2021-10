Tadeu Schmidt revela data oficial de sua despedida do Fantástico

Tadeu Schmidt está de saída do ‘Fantástico’ para substituir Tiago Leifert no Big Brother Brasil e anunciou a data oficial de sua despedida do programa dominical: 14 de novembro.

No Instagram, o jornalista compartilhou uma selfie e revelou na legenda a data que iniciará sua nova ‘missão’. “Que a semana que começa hoje seja melhor do que a semana que terminou ontem! Percebi que só tenho mais 4 domingos pra falar isso…”, começou na legenda. “A data está definida: dia 14 de novembro, eu me despeço do Fantástico”.

“Vou aproveitar muito as próximas semanas! E, que a jornada que começa no dia 15 seja ainda mais linda do que a jornada que se encerra no dia 14. Boa semana, pessoal!”, desejou Schmidt.