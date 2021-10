Ivete Sangalo caiu na gargalhada durante uma live com Tatá Werneck no Instagram. A atriz apareceu utilizando uma máscara de coelho – em referência ao The Masked Singer – e deixou a cantora baiana sem ar.

“Fui fazer uma live com a musa Veveta e eis que pus o capacete com um mosquito dentro bom tudo isso pra revelar que sou o coelho do Masked Singer Brasil”, escreveu Tatá no Instagram. Veja ao vídeo abaixo: