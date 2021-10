Tati fala sobre trisal entre Aline, Dayane e namorado: ‘Vai ser um sanduíche’

Tati Quebra Barraco fez Dayane Mello e Tiago Piquilo caírem na risada nesta sexta-feira (15). É que a funkeira questionou a modelo sobre um possível relacionamento com a ex-panica, Aline Mineiro e seu companheiro, Léo Lins.

A funkeira questionou a modelo sobre ficar com Aline fora do reality. “Eu acho que lá fora a gente vai se ver de novo e vai ser muito legal. Quem sabe em janeiro a gente se encontra na Itália. Ela já deixou claro que vai vir com ele” pontuou Dayane.