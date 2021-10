Tati Quebra Barraco compara ‘A Fazenda’ ao ‘BBB’: ‘Lá é outro patamar’

Uma das participantes de ‘A Fazenda’, Tati Quebra Barraco comparou o reality da Record com o ‘Big Brother Brasil’. Ao conversar com Solange Gomes, a funkeira analisou a audiência dos dois programas.

Para defender seu argumento, Solange citou Juliette, campeã do Big Brother Brasil 21. “Eu acho que vê, porque senão a Juliette não saía com 30 milhões (de seguidores) do BBB sendo uma anônima. É um jogo comportamental. Entrou com 3 mil seguidores e tá rica”, analisou a modelo.