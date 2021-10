Tati Quebra Barraco é eliminada de ‘A Fazenda’ e choca peões; veja reações

Na noite da última quinta-feira (28), Tati Quebra Barraco se tornou a sexta eliminada de “A Fazenda 13”. Apesar de ser um dos nomes mais populares do elenco desse ano, a funkeira não conquistou o público ao disputar a preferência dos votos com Rico Melquiades e MC Gui.

O influencer liderou a votação com 63,81%, enquanto o funkeiro teve 20,41% e Tati apareceu em terceiro lugar com apenas 15,78%, uma das taxas mais baixas da décima terceira edição do reality rural.

A web se impressionou com a reação do peões quando quem voltou por último da berlinda foi Rico Melquiades e não Tati Quebra Barraco, como muitos previam. Solange Gomes, parceira da cantora no jogo, foi uma das famosas que mais ficou chocada com o resultado.

Veja o momento: