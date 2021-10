Tati Quebra Barraco sobre comparações com Jojo Todynho: ‘Tenho 23 anos de carreira’

Eliminada de “A Fazenda 13”, Tati Quebra Barraco não teve papas na língua ao participar do “Cabine de Descompressão”, na madrugada desta sexta-feira (29).

A cantora falou sobre as constantes comparações com Jojo Todynho, vencedora da edição passada do reality. “Isso é desde quando a Jojo surgiu. Acho que as pessoas tem que entender que eu tenho 23 anos de carreira, não preciso copiar ninguém. Admiro a história dela, cada um com o seu conteúdo, mas eu não vim na vibe dela”, iniciou.

“A maioria das pessoas sabe quem eu sou, o que trilhei na minha trajetória. Mas era inevitável a comparação. Inclusive, quando fui cotada, as pessoas falaram que eu ia imitar, ia querer ser a Jojo. Acho que cada um tem a vida que Deus deu”, finalizou.

Na entrevista, a funkeira também falou sobre as brigas com Rico Melquiades no confinamento. “Falei que meus 600 mil seguidores são verdadeiros e que eu não iria ficar quieta. Se me atacasse, eu ia atacar. Mas também, eu não ia querer arrumar briga para mostrar para o Brasil que eu sou ou deixo de ser. Metade do país sabe quem eu sou. Não precisava brigar, arrumar atrito a troco de nada”, disse.