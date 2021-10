Tchau, reprise! Globo anuncia novelas inéditas para novembro; saiba tudo

A TV Globo bateu o martelo e decidiu estrear duas novelas inéditas em novembro nas faixas das 19h e das 21h. Serão elas, respectivamente: Quando Mais Vida, Melhor e Um Lugar ao Sol.

Durante a primeira chamada divulgada na programação da emissora, apareceram as primeiras cenas das novelas que foram gravadas durante a pandemia da Covid-19.

“Durante a pandemia, nossas equipes trabalharam duro e com todos os cuidados. Novas histórias nasceram nos Estúdios Globo. Chegou a hora de contar essas histórias pra você”, informou a emissora.

Na trama das 19h, “Quanto Mai Vida, Melhor” os protagonistas morrerão em um acidente de avião e receberão uma segunda chance para voltarem, o que mudará os rumos de suas vidas.

Já em “Um Lugar Ao Sol”, trama das 21h, a história dos gêmeos Renato e Cristian é o ponto central da trama. Após se reencontrarem uma tragédia mudará a vida dos dois para sempre.

As tramas estão previstas para estrear ainda em novembro, a das 21h no dia 8 e a novela das 19h no dia 22.