Técnico destaca ‘time guerreiro’ e finaliza preparação do Criciúma antes de viajar para a Paraíba – Futebol Interior

Criciúma, SC, 20 (AFI) – A preparação do Criciúma segue a todo vapor para mais uma partida decisiva na segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série C. Neste sábado (23), o time carvoeiro visita o Botafogo-PB, no Estádio Almeidão, às 19h, focado em um resultado positivo para se manter invicto e encaminhar o acesso no Grupo C.

Na manhã desta quarta (20) foi realizado em treino tático no Centro de Treinamento Antenor Angeloni, na qual o técnico Cláudio Tencati deu ênfase ao posicionamento e depois treinou jogadas de bola parada. O elenco segue viagem ainda nesta quarta-feira, onde dorme em Florianópolis, quando na manhã desta quinta, vija de avião até o Recife, onde irá terminar a sua preparação no CT do Retrô.

Antes da atividade, o treinador valorizou a atuação de sua equipe na rodada passada, contra o mesmo Botafogo-PB, onde depois de ter dois jogadores expulsos, jogou um pedaço da partida com apenas nove atletas em campo e falou que ‘espírito guerreiro’ tem que seguir.

“O ponto que conquistamos contra o Botafogo-PB em casa na rodada passada, pela proporção e pelo momento, está ótimo. Na tabela, o Criciúma está buscando o acesso e está na zona de classificação. Nosso jogadores não se entregaram em nenhum momento. Agora temos mais jogos e mais guerras pela frente. Vamos guerrear. O Criciúma é forte e vamos buscar esse acesso.

Atualmente, o Criciúma ocupa a vice-liderança do Grupo C com cinco pontos, um atrás do líder Ituano, que tem seis. Apenas os dois primeiros colocados de cada grupo garantem o acesso.

COPA SC

Por outro lado, o Criciúma entra em campo nesta quarta-feira (20/10) pela 6ª rodada da Copa Santa Catarina. Com o estádio Heriberto Hülse recebendo até 30% da ocupação máxima, o Tigre enfrenta o Marcílio Dias a partir das 15h30min. A presença do torcedor ocorre seguindo as diretrizes do Governo do estado. Os ingressos já estão à venda de forma on-line e física. O valor de arquibancada será R$ 30,00, enquanto o setor das cadeiras R$ 80,00. A compra pode ser feita no site do clube