Técnico do Botafogo-PB quer time mais focado após derrota na estreia – Futebol Interior

João Pessoa, PB, 04 (AFI) – O início do quadrangular de acesso do Campeonato Brasileiro Série C não foi como o Botafogo-PB queria. A equipe, jogando em casa e com o retorno dos torcedores, acabou perdendo de 1 a 0 para o Ituano.

O resultado deixa a equipe na lanterna do Grupo C após o fim da primeira rodada. O Ituano lidera com três pontos, seguido de Criciúma-SC e Paysandu-PA, com um ponto cada.

FALA PROFESSOR

O técnico Gerson Gusmão lamentou o resultado ruim e analisou a partida.

“Foi um jogo muito disputado, com eles jogando no nosso erro. A gente procurou neutralizar isso, que era o que nosso adversário tinha de melhor. No segundo tempo voltamos mais focados, criamos logo uma oportunidade para sair na frente. Nós estávamos bem, mas aí acabamos sofrendo o gol. O golpe foi sentido e demoramos demais a assimilar o resultado. Não conseguimos reverter a desvantagem”, disse ele.

O treinador também falou dos problemas ofensivos do time.

“O time produz, articula, movimenta, mas peca na hora do arremate. Sendo assim, temos que seguir trabalhando, pois somos um grupo trabalhador e vamos buscar a vitória na próxima rodada”, concluiu.

PRÓXIMO JOGO

O Botafogo-PB volta a campo só na próxima segunda-feira (11), às 20h, quando visita o Paysandu-PA, no estádio Curuzu, em Belém-PA. O Belo venceu os dois jogos contra o Papão na primeira fase.