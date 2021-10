Técnico do Ferroviário-CE pede atenção contra o Floresta-CE – Futebol Interior

Fortaleza, CE, 21 (AFI) – O Ferroviário segue a semana de treinamentos visando a partida contra o Floresta pela terceira fase da etapa eliminatória da Copa do Nordeste. O jogo ainda não teve data e local confirmado pela CBF. O Ferrão estreou vencendo por 4 a 0 o Juazeirense, em Natal, enquanto o Verdão cearense superou o Santa Cruz, 4 a 2 nos penais, depois de 3 a 3 no tempo normal; na primeira fase o Floresta já tinha batido o Treze-PB por 3 a 1.

FALA PROFESSOR

Para esse jogo o treinador Anderson Batatais pede cuidados ao time tricolor da Barra do Ceará. “São dois times que se conhecem do estadual. Serão jogos difíceis. Vamos conversar com os atletas. Não podemos relaxar” disse Batatais.

Ele fala que pretende evitar o que ocorreu na Série C, quando o FerrovIário teve um placar vantajoso diante do Paysandu e depois não conseguiu dar a mesma intensidade nos últimos dois jogos principalmente contra o Manaus.

“Precisamos de pés no chão. Quem tem que comemorar é o torcedor. Estamos felizes pelo resultado (vitória anterior) mas nós conseguimos nada ainda e precisamos dar uma resposta e jogar para nós mesmos e precisamos e manter o foco pois teremos um duro adversário pela frente“, completou.

DIVULGOU NOTA

Ainda repercute no Ferroviário, a negativa do clube em utilizar a Arena Castelão no jogo contra a Juazeirense pela segunda fase da Copa do Nordeste. Abaixo, o que o clube disse, na íntegra.

“Pela primeira vez em sua história de quase 90 anos de fundação, o Ferroviário Atlético Clube foi obrigado a sair da sua cidade para mandar um jogo em outro Estado. Ao mesmo tempo que agradecemos imensamente a espetacular recepção da Arena das Dunas e de todo o povo norte-rio-grandense, continua doendo bastante a triste forma como somos tratados em nossa própria terra. Entendemos que as destacadas gestões dos times cearenses ainda contrasta com as de outros órgãos e poderes. Precisamos evoluir! E acreditamos que união, empatia, bom-senso e isonomia são as palavras-chave para começarmos essa evolução! O sério trabalho no clube segue, para continuarmos orgulhando nossa torcida. Estamos na terceira fase das Eliminatórias da Copa do Nordeste e, com muito respeito ao próximo adversário, vamos em busca de mais um acesso na nossa recente e vitoriosa jornada. Juntos somos, SEMPRE, mais fortes!”