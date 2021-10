Técnico do Paysandu enaltece goleada na Copa Verde e foca na recuperação contra o Ituano – Futebol Interior

Belém, PA, 21 (AFI) – Ainda em busca da primeira vitória na segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série C para seguir vivo na briga pelo tão sonhado acesso, o Paysandu foi obrigado a dividir suas atenções neste meio de semana com a Copa Verde. Apesar disso, não teve problemas e avançou tranquilamente nas oitavas de final ao fazer 6 a 0 no Penarol-AM, mesmo com um time misto.

“Foi a intenção nossa, dar um pouco de ritmo e confiança aos atletas que não estavam tendo oportunidade. Acredito que atingimos isso não apenas com o placar elástico, mas com o rendimento de algumas peças que vão nos ajudar nesse acesso”, explicou o auxiliar permanente Wilton Bezerra, que é quem está comandando a equipe depois da demissão de Roberto Fonseca.

Na visão dele, o elenco principal tem que ter a mesma pegada na busca pela reabilitação na Série C. “O mais importante é a confiança, o comportamento diferente e a atitude que não estávamos tendo nos últimos jogos. Isso que temos trabalhado e é o maior foco”.

Sem vencer no primeiro turno da 2ª fase, o Papão é o lanterna do Grupo C, com apenas dois pontos, a três do vice-líder Criciúma e a quatro do líder Ituano. Justamente o rival deste sábado (23), em casa, no Estádio da Curuzu, às 17h.