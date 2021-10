Técnico do River-PI espera jogo complicado diante do CRB-AL – Futebol Interior

Teresina, PI, 17 (AFI) – Depois de eliminar com facilidade o Lagarto-SE na primeira fase da Pré-Copa do Nordeste, o River-PI agora se prepara para o duelo diante do CRB-AL, pela segunda fase.

A partida acontecerá em jogo único e o vencedor do duelo avança para a terceira fase. O adversário da fase seguinte sairá do confronto entre América-RN e Moto Club-MA.

FALA PROFESSOR

O técnico Wallace Lemos admitiu que o jogo da segunda fase será difícil.

“Sabemos da dificuldade que vai ser o jogo e temos que impor nossa característica em campo, que é a humildade. Sem a bola, temos que marcar. E com a bola, temos que procurar o jogo”, disse ele.

“O CRB é uma equipe acima da curva, mas vamos para lá buscar o sol, e deixar o River-PI em condições de buscar uma Copa do Nordeste no ano que vem“, completou.

O JOGO

A partida está marcada para a próxima quinta-feira (21), às 21h30, no estádio Rei Pelé, em Maceió-AL. Em caso de empate, a classificação será decidida nos pênaltis.