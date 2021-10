Técnico do Vila Nova diz que equipe merecia melhor resultado e diz que árbitro acertou no pênalti – Futebol Interior

Goiânia, GO, 3 (AFI) – A partida entre Ponte Preta e Vila Nova terminou de maneira muito polêmica após o árbitro assinalar um pênalti inexistente para os visitantes no último lance. Higo Magalhães, treinador do Vila Nova, disse que equipe merecia resultado melhor, mas está satisfeito com o ponto fora de casa.

“Faz muita diferença, um confronto direto, um grande adversário que também está tendo dificuldade na pontuação. Por tudo que nós construímos dentro do jogo não merecíamos perder o jogo, merecíamos até um resultado melhor, tivemos a qualidade de construir muita coisa positiva, pecamos um pouco nas finalizações, mas faz parte do jogo e o importante é que nós, mais uma vez, buscamos, essa possibilidade de nos mostrar forte no final do jogo”, declarou.

PARTE TÁTICA

O treinador explicou as soluções criadas para pressionar a Ponte após estar perdendo por 1 a 0.

“São situações do jogo, que te dão a opção de colocar o time mais para frente. […] Colocamos dois caras que se aproximam muito dentro da área, dois centroavantes próximos. O Tiago [Real] trabalhando para fazer essa bola andar nesses dois centroavantes, para a gente poder povoar mais a área”, explicou.

SOBRE A ARBITRAGEM

O treinador entendeu que o seu time também foi prejudicado.

“Seria uma possibilidade clara de sair ganhando o jogo e ter uma história totalmente diferente”, sobre um suposto pênalti não marcado no primeiro tempo. Além disso, o técnico também acredita que a falta em que a Ponte Preta abriu o placar da partida não ocorreu. Sobre o pênalti para o Colorado, assinalado no último lance do jogo, Higo afirmou que o VAR teve a felicidade de chamar o árbitro para revisar a jogada e marcar a falta dentro da área.