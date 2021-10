Técnico do Ypiranga-RS só pensa na vitória em duelo de ‘vida ou morte’ na busca pelo acesso – Futebol Interior

Erechim, RS, 20 (AFI) – Ainda sem vencer na segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série C, o Ypiranga-RS tem um duelo de ‘vida ou morte’ na busca pelo tão sonhado acesso e precisa de uma reação rápida. Em casa, no Estádio Colosso da Lagoa, o time de Erechim irá receber o Manaus, no próximo domingo (24), às 18h. O técnico Júnior Rocha afirmou que só está pensando no resultado positivo.

“O empate fora de casa no final de semana nos deu uma sobrevida nessa fase, precisamos vencer esse próximo jogo para ficarmos vivos na disputa. É necessário ficarmos atentos para não perdermos mais chances dentro do jogo. Temos consciência de que o time pode atuar bem e faremos o possível nessa semana para consertar os detalhes e entrarmos com tudo em campo”, falou o treinador.

Desta vez, Júnior Rocha não escondeu que terá força máxima para esse confronto, já que não tem novos desfalques por lesão ou suspensão e por isso, não deve fazer grandes mudanças no time titular que vem jogando nestas últimas rodadas.

Atualmente com apenas um ponto conquistado, o Ypiranga-RS aparece na lanterna da chave. Apenas os dois primeiros colocados de cada chave garantem acesso à Série B de 2022. Já a busca do título nacional ficará apenas para os líderes.