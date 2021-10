Técnico pede Tombense de ‘pés no chão’ na busca pelo acesso após vitória – Futebol Interior

Tombos, MG, 07 (AFI) – Com uma vitória fora de casa em cima do Ypiranga-RS por 1 a 0, o Tombense estreou com o pé direito na segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série C e agora tenta embalar mais um resultado positivo para seguir na briga pelo acesso no Grupo D. Mesmo feliz com o resultado, o técnico Rafael Guanaes pediu para que o time mineiro siga com os pés no chão na busca pelo objetivo.

“Resultado importante, porque são seis jogos, três adversários. Vai precisar passar dos 50% de aproveitamento para atingir acesso e vaga na final. A margem de erro continua muito pequena, a busca é sempre por melhoria contínua. Nossas semanas são sempre muito boas, a gente sempre está muito focado no que precisa ser feito e estudado. Continua igual, mas com busca de estágios superiores”, disse o comandante.

Com três pontos ganhos, o Tombense terá pela frente um duelo direto na segunda rodada contra o Manaus, que goleou o Novorizontino por 5 a 0 e lidera o Grupo D por conta do saldo de gols. A partida que vale a liderança da chave será em Tombos, no próximo sábado (09), às 17h.

“O Manaus vem de uma vitória surpreendente contra o Novorizontino, que demonstra a força deles. É buscar a preparação, com nível de concentração altíssimo e nos desafiarmos a sermos melhores em cada atividade para que isso possa refletir em desempenho no final de semana, com consciência do que o adversário vai nos impor, como já fez anteriormente”, completou.