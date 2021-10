TEDxRioVermelho 2021: nova edição já tem ingressos à venda

Está definido: é no dia 04 de dezembro deste ano que acontece a 5ª edição do TEDxRioVermelho, a conferência TED da capital baiana, que vai apresentar histórias e ideias de personalidades baianas e não baianas que atuam nas mais variadas áreas do conhecimento. O tema escolhido para este ano foi ‘Digitais’ e, devido à pandemia, o evento acontece em formato 100% online. Os ingressos já estão disponíveis para venda e podem ser adquiridos através do Sympla.

“Pensamos e esperamos que todas as ideias trazidas serão presentes para Salvador porque, fazendo valer à risca a proposta do evento, são histórias que realmente merecem ser compartilhadas. A nossa maior expectativa este ano é em relação ao formato, trazendo uma estrutura nova para toda a equipe, desde a curadoria, assim como para o público que, inclusive, terá acesso a uma plataforma com uma interatividade maiores, tornando a experiência ainda mais rica e próxima, como se estivéssemos em um evento presencial só que do conforto e segurança das nossas casas”, explica Paulo Mateus, licenciado e coordenador geral do TEDxRioVermelho.

A cada edição é muito grande a expectativa para saber quem são os Speakers e alguns deles já estão sendo revelados. Para falar sobre acessibilidade nos espaços da cidade a partir das próprias vivências, a convidada foi a advogada e mulher com deficiência Mila D’ Oliveira, dona da página @boramesmo, no Instagram. “A deficiência é algo inerente à vida, logo, todas as pessoas têm que entender que existe uma parcela de responsabilidade em modificar a ação para, assim, melhorar a vida de todas as pessoas, principalmente àquelas com deficiência”, pontua a TED Speaker.

Acessibilidade está diretamente relacionada à inclusão e Maria Joana Passos, presidenta da ONG Abraço à Microcefalia – entidade que busca acolher famílias e crianças com esta malformação congênita no sistema nervoso central, desenvolvendo o potencial máximo dessas crianças e promovendo a inclusão social -, é expert no assunto e vai participar do TEDxRioVermelho 2021 com a Talk ‘Grupo de Apoio e Microcefalia’.

‘Democracia ampliada’ e ‘O resgate da nossa criança interior’ são as talks que serão conduzidas pelo professor, escritor e historiador, André Teixeira e pelo artista formado em Arquitetura e Urbanismo, Plínio Moura, respectivamente. “Espero que eu consiga fazer as pessoas se conectarem com esse eu-criança por meio da minha mensagem. Muitas delas estão em busca deste resgate porque foram silenciadas ao longo da vida e, hoje, sentem dificuldade em se expressar”, finaliza Plínio.

Foi em 2016 que o TedxRioVermelho estreou em Salvador com o objetivo de criar conexões valiosas entre as pessoas, apresentar iniciativas e ideias de gente de nossa terra. Ideias únicas e originais (com dendê) que merecem ser compartilhadas com o mundo é o nosso mote.