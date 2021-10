Telecine encerra streaming e migra para o Globoplay

O serviço de streaming Telecine será encerrado até o final do ano e migrará para o Globoplay. Com a mudança, o assinante também poderá assistir aos seis canais ao vivo do grupo pelo streaming da Globo: Premium, Action, Touch, Pipoca, Cult e Fun.

Os filmes do Telecine ganharão uma área própria dentro do Globoplay. “Após a migração da plataforma, os assinantes do Telecine passarão a ter acesso ao conteúdo em streaming em interface própria no Globoplay”, explica a empresa em nota.