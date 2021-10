“Temos a chance de subir na tabela” – Futebol Interior

Fortaleza, CE, 04 (AFI) – Até o jogo contra o Internacional, adversário do Vozão na rodada 24 do Campeonato Brasileiro, o Ceará terá cumprido agenda de oito treinos preparatórios no CT de Porangabuçu. O tempo maior de semana cheia surgiu após adiamento da partida contra o Bahia, que seria no último fim de semana. A partida contra o Inter acontece na quarta-feira, 06, às 19h, na Arena Castelão.

Para o lateral Kelvyn, o tempo maior para treinos serve para, além de dar ao técnico Tiago Nunes mais espaço para ajustes da equipe na implementação de estratégias de jogo, recuperar fisicamente atletas que necessitavam de uma pausa para recondicionamento. Nessa segunda-feira, o elenco se reapresentou para o penúltimo treino antes do jogo contra o Internacional.

Kelvyn coloca o Internacional na mira do Vozão

“A preparação vem sendo muito boa. Jogaremos em casa e agora com parte da nossa torcida no Castelão. A gente vem de vitória em casa, mas queremos aumentar essa sequência. É uma boa oportunidade para colocar no campo o que vem sendo pedido pelo Tiago e a nova comissão. Temos a chance de subir na tabela e estamos trabalhando muito para garantir os três pontos”, revelou Kelvyn.