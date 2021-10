‘Temos obrigação de vencer’ – Futebol Interior

Belém, PA, 15 (AFI) – Já em solo paulista, onde treinou na manhã desta sexta-feira (15), no CT do Atlético Sorocaba, o Paysandu terminou a sua preparação para encarar o Ituano, neste sábado (16), fora de casa, no Estádio Novelli Júnior, às 17h, onde irá buscar a sua primeira vitória na segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série C após dois empates seguidos.

Para a partida, o técnico Roberto Fonseca tem dois desfalques certos no time titular, em relação a equipe que começou jogando contra o Botafogo-PB na última segunda-feira. O meia José Aldo, que saiu da última partida com dores na coxa esquerda, foi entregue ao Departamento Médico e se quer viajou para São Paulo.

Assi como ele, o lateral-direito Marcelo, que segue em tratamento da lesão na coxa esquerda, também está fora. Ambos estão fazendo companhia no DM para o atacante Tcharlles que continua fazendo o trabalho de transição com bola após sofrer fratura na região da costela. Por outro lado, o lateral esquerdo Leandro Silva e o atacante Robinho, ambos recuperados de lesões na coxa esquerda, foram liberados e são opções.

Confirmado na defesa ao lado de Denilson, o zagueiro Perema, que é um dos líderes do atual elenco, falou sobre as dificuldades que o Papão terá na partida. “Estamos focados em cada jogo, cada jogo é uma decisão e temos tudo para fazer um grande jogo fora. A gente sabe que vestindo essa camisa, temos a obrigação de vencer. O objetivo é só um, o acesso”.

Até por conta disso, o Paysandu deve entrar em campo neste sábado com a seguinte formação: Victor Souza; Israel (Leandro Silva), Perema, Denilson e Diego Matos; Paulo Roberto, Marino, Paulinho e Marlon; Rildo e Danrlei.