“Temos que gostar de ganhar” – Futebol Interior

Florianópolis, SC, 04 (AFI) – O técnico Jorginho não se deixa abalar. Mesmo após a eliminação precoce do Figueirense na primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro, o treinador se manteve otimista. Com o clube apenas na Copa Santa Catarina, ele tenta recuperar a autoestima dos jogadores.

“O Figueirense vem há alguns anos sofrendo com os resultados de campo. Isso é muito ruim para a autoestima do torcedor, dos dirigentes e da comissão técnica. É ruim para o futebol de Santa Catarina como um todo. Temos que gostar de ganhar, odiar a derrota, vender caro. É assim que nós entendemos”, analisou.

BEM COLOCADO!

O Figueirense venceu o Joinville por 3 a 0 no domingo pela terceira rodada e chegou à vice-liderança com sete pontos. O campeão da Copa SC garante vaga na Copa do Brasil de 2022.

“Esperamos primeiro que não saia mais ninguém. Enquanto houver possibilidade de inscrição de novos jogadores, pode ser que a gente perca atletas. Mas esperamos que isso não aconteça. Se não sair ninguém, a tendência é que a gente feche o elenco. Claro, pode surgir uma boa possibilidade no mercado, mas a tendência não é essa”, opinou Jorginho.

O Figueirense voltará a campo no próximo sábado (9), às 15 horas, quando visitará o Hercílio Luz, no Estádio Aníbal Torres Costa, em Tubarão, pela quarta rodada da Copa Santa Catarina.