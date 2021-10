Tendência: o que vai bombar na moda e beleza no verão da Bahia

A flexibilidade das medidas de segurança contra o novo coronavírus permite o acontecimento de eventos, funcionamento de restaurantes, bares, museus, teatros e vários outros tipos de atrações do entretenimento em Salvador. Ou seja, está liberado pensar além das roupas utilizadas em casa durante a pandemia. Inclusive, o avanço da vacinação tem um impacto direto no mundo da moda: traz a pitada de esperança necessária para ousar nas composições. O que dá espaço para looks com cores super vibrantes, acessórios ainda mais chamativos e divertidos.

Apesar do clima tropical da Bahia proporcionar dias quentes praticamente o ano inteiro, no verão, os termômetros prometem alcançar temperaturas ainda mais elevadas. Peças fresquinhas e adereços que podem entrar na água são algumas das tendências que dominarão o coração das fashionistas na próxima estação.

Confira as tendências da moda que vão bombar no verão da Bahia

O verão 2022 se aproxima e com ele a possibilidade de looks mais despojados, frescos e com uma vibe mais tropical, o que super combina com a estação. Quando falamos de cores, uma tendência que promete estourar é a color blocking, que consiste em misturar cores vibrantes no mesmo look, como por exemplo:

Foto: Reprodução Pinterest

Em entrevista ao portal iBahia, a stylist e comunicadora digital Lívia Cady afirma que a trend color blocking tem tudo a ver com a estação solar: “Naturalmente, a verão nos inspira a ousar nas cores e misturar ainda mais, sem medo”.

Dica de ouro: tons de laranja, como na foto acima, e verde estarão em alta.

Vestidos fresquinhos ganharão espaço nos looks para o verão – e ainda mais se forem de cores vibrantes. Um modelo que vale a pena apostar é o vestido de botões, que costuma aparecer em comprimentos curtos e tecidos respiráveis.

Foto: Reprodução Instagram

Outra tendência que promete cair no gosto e nos pés das fashionistas são as papetes. As sandálias são marcadas pelo formato anatômico e é perfeita para quem preza por conforto. Foto: Reprodução Instagram

Quanto aos acessórios, uma boa pedida são adereços que podem entrar na água, como os de resina ou miçangas. Mais uma vez, o maximalismo ganha espaço e cairá super bem nos dias quentes peças diferentes e extravagantes. “Para o verão e toda a rotina de praia, eu apostaria em acessórios com materiais que podem molhar, como resina ou miçangas, que tem a cara do verão”, aponta Lívia.

Foto: Reprodução Pinterest

Confira como cuidar da pele no verão

Ter uma rotina de cuidados com a pele é imprescindível para obter uma derme saudável. Para o verão, o cuidado deve ser redobrado, afinal, a exposição ao sol é ainda maior e as consequência podem ser severas. O seu maior aliado na estação mais quente do ano é o protetor solar, pois além de proteger contra os raios solares, é um excelente anti-idade.

A primeira etapa para aderir na rotina do skin care é a limpeza da pele. “O primeiro passo para todos os tipos de pele é higienizá-la de forma correta, essa etapa é fundamental para ter uma pele saudável”, afirma Bia Andriolli, especialista da Biossance.