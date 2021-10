Tendência Y2K: cropped de borboleta é atual peça queridinha das famosas; confira

A nostalgia que bateu com relação à moda dos primeiros anos do século XXI é mais do que real, não é por acaso que várias trends da época estão de volta e já são queridinhas entre as famosas. Dentre elas, o cropped de borboleta retornou para o guarda-roupa de muitos – principalmente, daqueles que se identificam com o street style. Para quem que não conhece, a blusa tem o formato exato de uma borboleta e costuma aparecer toda decorada com o desenho de uma.