Teresa Cristina surpreende e pede que Luísa volte ao palácio em ‘Nos Tempos do Imperador’

Pensando na felicidade das filhas, Teresa Cristina (Leticia Sabatella) escreveu uma carta à Luísa (Mariana Ximenes) pedindo que a Condessa de Barral retorne às suas funções após expulsá-la da Quinta. Mas o reencontro promete outro grande climão em Nos Tempos do Imperador!

No capítulo desta sexta (29), a preceptora das princesas deixará Teresa Cristina indignada ao falar precisará pensar na oferta para retorno, e que as duas ainda precisam conversar.

“Gostaria que tudo fosse diferente, jamais quis desrespeitá-la nem tomar o seu lugar. É algo maior do que eu, maior do que tudo!”, dirá a Condessa.

Os ânimos ficarão à flor da pele e as duas voltarão a trocar farpas. “Em breve terá cumprido o seu dever com as princesas. Espero que deixe o país.