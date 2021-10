Tetracampeão com a seleção brasileira ganhará estátua em cidade natal – Futebol Interior

Campinas, SP, 20 (AFI) – O ano de 2021 será inesquecível para Branco. O tetracampeão do mundo e coordenador das categorias de base da Seleção Brasileira mostrou sua vocação para vitória. Em março, lutou pela vida e foi exemplo de superação para os brasileiros ao vencer o Covid. Recuperado e de volta ao trabalho, conduziu a Seleção Olímpica até a medalha de ouro em Tóquio. E, agora, será eternizado na sua cidade natal, Bagé, no Rio Grande do Sul.

EVENTO

A prefeitura do município realizará no próximo dia 23 (sábado), às 11h, a cerimônia de inauguração da estátua em homenagem a Cláudio Ibraim Vaz Leal, o filho mais célebre da Rainha da Fronteira. O monumento ficará exposto na Praça de Esportes e será mais um capítulo da história de um dos grandes ex-jogadores da Seleção Brasileira e um apaixonado por suas origens.

“2021 foi um ano de muitas emoções. Só tenho a agradecer a Deus e a todos que estiveram comigo desde o momento mais difícil, que foi a batalha contra o Covid, até a minha conquista profissional mais recente, o ouro no Japão. Sou um apaixonado por Bagé. Tenho muito orgulho de levar o nome da minha terra para todos os lados. Esta homenagem simboliza muito na minha trajetória. Será mais uma grande emoção”, declara o ex-camisa 6 do Brasil.

PREFEITO COMENTOU AÇÃO

O evento é organizado pela Prefeitura de Bagé, e contará com a presença de familiares, amigos, personalidades da política e do futebol e profissionais da imprensa.

Divaldo Lara, prefeito de Bagé, falou da importância da realização do evento para a cidade. “É uma satisfação muito grande para nós termos o Branco como conterrâneo, uma pessoa que conhece o mundo inteiro e é gente como a gente. É uma justa homenagem a quem participou de três Copas do Mundo, conquistou uma e fez um dos gols mais importantes da história da Seleção Brasileira. O Branco é um orgulho para Bagé”.