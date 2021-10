Teve acesso, título, vitória do Flamengo e show de Vini Jr. Confira os RESULTADOS deste SÁBADO! – Futebol Interior

Campinas, SP, 30 (AFI) – O sábado foi de muitos jogos decisivos e muita bola na rede. Teve acesso do Tombense para a Série B, título do União Suzano no Paulista da Segunda Divisão, Brasileirão com a vitória de Flamengo sobre o Atlético-MG, além de definições nas Séries B e D

Todos os jogos do dia foram acompanhados em TEMPO REAL pelo PLACAR FI

Ainda teve resultados por todo o Brasil em todas as séries e nas divisões de acesso e pelo mundo, com shows de Vinicius Junior na Espanha e Cristiano Ronaldo na Inglaterra.

CONFIRA OS RESULTADOS DO SÁBADO:

CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE A

Athletico 0 x 1 Santos

Flamengo 1 x 0 Atlético-MG

Juventude 0 x 0 Bahia

América-MG 2 x 1 Fortaleza

CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE B

Ponte Preta 0 x 0 Vitória

Confiança 0 x 2 Londrina

CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE C

Manaus 1 x 2 Tombense-MG – Tombense sobe para Série B

Ypiranga-RS 3 x 2 Novorizontino

CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE D

Campinense-PB 3 x 1 Atlético-CE – Campinense está na final

CAMPEONATO PAULISTA SUB17

Comercial 3 x 1 Red Bull Bragantino

Comercial Tietê 2 x 3 Desportivo Brasil

Brasilis 0 x 0 São Paulo

Ponte Preta 2 x 2 Corinthians

União Barbarense 0 x 2 Santos

Flamengo 1 x 2 Batatais

Ibrachina 0 x 2 Ferroviária

CAMPEONATO PAULISTA SUB15

Comercial 0 x 2 São Paulo

Novorizontno 0 x 0 Ska Brasil

Red Bull Bragantino 0 x 4 Palmeiras

Brasilis 4 x 0 Batatais

Ponte Preta 2 x 1 Corinthians

Independente 1 x 1 Santos

Nacional 0 x 1 Inter de Bebedouro

São Caetano 0 x 1 Ferroviária

CAMPEONATO PAULISTA 2ª DIVISÃO

União Suzano 0 x 0 Matonense – União Suzano campeão

COPA PAULISTA

São Caetano 1 x 1 São Bernardo

COPA PAULISTA FEMININA

São José 1 x 1 Red Bull Bragantino – São José na final



COPA DO NORDESTE

Moto Club 2 x 1 CRB

CAMPEONATO MINEIRO – SEGUNDA DIVISÃO

Bétis 0 x 2 Contagem

Santarritense 0 x 0 Poços de Caldas

Araxá 4 x 1 SEP Patrocinense

Araguari 0 x 8 Uberaba

CAMPEONATO GOIANO – TERCEIRA DIVISÃO

Independente 4 x 1 Santa Helena

ABD 2 x 1 Bela Vista

Cerrado 6 x 1 Monte Cristo

Unido Inhumas 0 x 2 Assev

América 0 x 0 Guanabara City

CAMPEONATO PERNAMBUCO – A2

América 0 x 1 Íbis

CAMPEONATO GAÚCHO – A2

Lajeadense 4 x 0 Cruzeiro – Lajeadense classificado para semifinais

CAMPEONATO FRANCÊS

Metz 1 x 1 Saint-Etiene

Lyon 2 x 1 Lens

CAMPEONATO ARGENTINO

Platense 4 x 1 Atlético Tucumán

Arsenal 1 x 0 Sarmiento

Banfield 2 x 1 Vélez Sarsfield

Talleres 1 x 0 Huracán

Boca Juniors 0 x 1 Gimnasia y Esgrima

CAMPEONATO INGLÊS

Leicester City 0 x 2 Arsenal

Burnley 3 x 1 Brentford

Liverpool 2 x 2 Brighton

Manchester City 0 x 2 Crystal Palace

Newscastle 0 x 3 Chelsea

Watford 0 x 1 Southampton

Tottenham 0 x 3 Manchester United

CAMPEONATO ALEMÃO

Borussia Dortmund 2 x 0 Colônia

Bayer Leverkusen 0 x 2 Wolfsburg

Union Berlin 2 x 5 Bayern de Munique

Freiburg 3 x 1 Greuther Furth

Arminia Bierfeld 1 x 2 Mainz

Eintracht 1 x 1 RB Leipizig

CAMPEONATO ESPANHOL

Barcelona 1 x 1 Alavés

Elche 1 x 2 Real Madrid

Sevilla 2 x 0 Osassuna

Valencia 2 x 0 Vilarreal

CAMPEONATO PORTUGUÊS

Estoril 1 x 1 Benfica

Sporting 1 x 0 Vitória de Guimarães

Porto 4 x 1 Boavista