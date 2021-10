Teve artilheiro pegando pênalti, goleadas em SP e virada do PSG; confira os RESULTADOS desta SEXTA! – Futebol Interior

Campinas, SP, 15 (AFI) – A sexta-feira foi movimentada no futebol mundial. O destaque ficou para a vitória do Brusque por 3 a 1 sobre o Remo onde teve de tudo: o artilheiro Edu perdeu pênalti e muitos gls e no final fez o dele, teve que ir para o gol e pegou pênalti de Gedoz. Na Copa Paulista, teve goleadas e o PSG, sem Neymar, venceu no sufoco.

O PLACAR FI acompanhou TUDO em TEMPO REAL! Ainda teve bola rolando pela Argentina, Alemanha e Paulista Sub-20

CONFIRA TODOS OS RESULTADOS DO DIA:

ARGENTINO

Godoy Cruz 0 x 0 Central Córdoba

Rosario Central 3 x 2 Patronato

Racing Club 0 x 1 Platense

Vélez Sarsfield 0 x 0 Arsenal de Sarandi

Defensa y Justicía 2 x 1 Estudiantes

FRANCÊS

PSG 2 x 1 Angers

PAULISTA SUB-20

Monte Azul 1 x 2 Mirassol

Santos 5 x 2 Taubaté

Amparo 1 x 1 Guarani

Capivariano 2 x 1 São Paulo

VOCEM 1 x 5 Palmeiras

Portuguesa Santista 2 x 0 Água Santa

Nacional 0 x 1 Desportivo Brasil

BRASILEIRO SÉRIE B

Brusque 3 x 1 Remo

CRB 2 x 2 Guarani

Brasil 2 x 1 Vila Nova-GO – jogo paralisado por falta de luz. Será retomado neste sábado

Goiás 3 x 1 CSA

ALEMÃO

Hoffenheim 5 x 0 Colônia

COPA PAULISTA

Atibaia 4 x 0 São Caetano

Taubaté 0 x 4 Portuguesa