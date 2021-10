‘The Voice Brasil’: veja teaser da décima temporada

A estreia da décima temporada do The Voice Brasil já tem data e hora marcada: dia 26 de outubro, logo após a novela das nove. Para celebrar o ano dez do reality, a competição musical promete ser ainda mais acirrada com um formato inédito.

Os técnicos Carlinhos Brown, Claudia Leitte, IZA e Lulu Santos precisarão manter os olhos bem abertos, já que a missão do pentacampeão – e vencedor da última edição do The Voice Kids – Michel Teló é agir em paralelo e formar um quinto time, pronto para entrar na disputa pelo primeiro lugar depois de algumas fases do programa. O público poderá torcer e acompanhar a nova dinâmica desde a estreia, de diversas maneiras, na TV Globo, no Multishow ou no Gshow. Veja o teaser da 10ª temporada abaixo: