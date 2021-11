Thiago Oliveira deixa o Esporte Espetacular e vai para o Fantástico

O jornalista Thiago Oliveira anunciou, neste domingo (31), que deixará o papel de apresentador do Esporte Espetacular. Nas redes sociais, Thiago informou que vai passar uma temporada como repórter do Fantástico.

“Como eu disse para vocês nas minhas redes sociais, nós teremos uma novidade hoje. Chegou a hora. A partir de semana que vem não estarei aqui com vocês no Esporte Espetacular. Eu estou indo passar uma temporada na reportagem do Fantástico, para a gente continuar, eu e você, se divertindo aqui na tela da Globo”, escreveu.