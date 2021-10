Tiago Leifert fala sobre saída precoce do ‘The Voice’: ‘Minha família precisa de mim’

Afastado das gravações do “The Voice Brasil” desde o último dia 6 de outubro, Tiago Leifert abriu o jogo sobre sua saída precoce do reality musical. O apresentador, que foi substituído por André Marques na atração, compartilhou um pequeno posicionamento em sua página no Instagram.

“Olá pessoal! Minha família precisa de mim aqui em SP nas próximas semanas e por isso, com coração partido, tem mudança de planos! Meu amigo querido André Marques assume a temporada do The Voice a partir da segunda fase. Na primeira ainda tô lá, estreamos 26/10! Em breve conversamos mais. Beijos”, escreveu Tiago.

De saída da TV Globo, o plano inicial do apresentador era comandar toda a temporada do “The Voice Brasil” como um forma de despedida da emissora.