Tiago Leifert não retornará ao ‘The Voice Brasil’; André Marques assume atração

Nesta quarta-feira (20), a TV Globo confirmou que Tiago Leifert não retornará mais ao ‘The Voice Brasil’. O apresentador estava afastado desde o último dia 6 de outubro, quando precisou se ausentar das gravações do reality show por motivos pessoais.

A emissora afirmou através de um comunicado que Leifert apresentará apenas a fase das “audições às cegas”. As outras fases ficaram sob o comando de André Marques.

“Por motivos pessoais, Tiago Leifert apresentará apenas a fase ‘Audições às cegas’ do ‘The Voice Brasil’. As fases seguintes da atual temporada serão comandadas por Andre Marques, ao lado dos técnicos Carlinhos Brown, Claudia Leitte, Iza, Lulu Santos e Michel Teló, com Jeniffer Nascimento na cobertura de bastidores”, divulgou a empresa em comunicado.