Tiago Leifert recebe carinho da equipe do ‘The Voice Brasil’ após deixar programa

Tiago Leifert fez uma surpresa para os fãs do The Voice Brasil na tarde desta sexta (22). O apresentador participou de uma live especial, que reuniu simultaneamente todos os perfis dos técnicos e o perfil oficial do reality. A equipe estava reunida para comemorar a décima e nova temporada, que estreia na próxima terça-feira (26).

O apresentador recebeu o carinho dos técnicos e bateu um papo com André Marques. “Tiago, a gente te ama!”, disseram todos eles. Titi, como é carinhosamente conhecido pelos colegas e pelo público, agradeceu o apoio.

“Eu ainda vou passar por aí. Se tudo der certo, passo no final para me despedir (…) Não posso viajar, não posso sair de perto da minha família agora. Estou precisando ficar aqui. Vai melhorar, vai passar em breve. Aí eu venho com boas notícias e, quando eu puder falar a respeito, venho aqui e converso com vocês.”, disse.

Leifert fez questão de frisar o desejo de estar na final, mas garantiu que não participará como apresentador. “Se for, eu vou na plateia. Meu objetivo é ir na final”, explicou. Durante a live, ele também passou o ‘bastão’ oficialmente para o amigo apresentador André Marques, que agora assume a posição no programa a partir da segunda fase. “É nossa casa, divirta-se. Aproveita cada segundo, me representa.”, desejou Tiago.

Na última quarta-feira, 20/10, Tiago se despediu oficialmente do programa e André Marques assumiu o comando do reality. Em suas redes sociais, ele explicou a decisão:

“Olá pessoal! Minha família precisa de mim aqui em SP nas próximas semanas e por isso, com coração partido, tem mudança de planos! Meu amigo querido Andre Marques assume a temporada do The Voice a partir da segunda fase. Na primeira ainda to lá. Estreamos 26/10! Em breve conversamos mais”.