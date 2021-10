Tigre recebe inscrições para programa de estágio

Com oportunidades em oito áreas, a Tigre recebe inscrições para seu programa de estágio, o Jovens Feras Tigre. A multinacional brasileira oferece chances para atuação nas unidades de Joinville (SC), Rio Claro (SP), Rio de Janeiro (RJ), Escada (PE), Manaus (AM) e Castro (PR).

Para concorrer é importante ter previsão de conclusão do curso de graduação entre dezembro de 2022 e dezembro de 2023, além de disponibilidade para estagiar presencialmente em uma das unidades da empresa durante seis horas por dia. A empresa prevê, ainda, a contratação de jovens que tenham uma postura transformadora e comportamento resiliente, curiosidade, análise crítica, atitude de dono, criatividade, interdependência e responsabilidade para encarar diferentes desafios.

O processo seletivo busca novos talentos para os departamentos de supply chain; tecnologia da informação; pessoas, comunicação interna e sustentabilidade; comercial; jurídico; marketing e inovação; finanças; e operações/manufatura. Durante o programa, os estagiários terão também a oportunidade de vivenciar outras áreas de negócio, a fim de prepará-los para os desafios e necessidades do mercado como um todo.



Você Pode Gostar Também:

A iniciativa prevê, ainda, uma trilha de desenvolvimento completa, com mentoria, contato com a alta liderança, ambiente acolhedor, promoção de relações interpessoais, treinamentos e capacitações com foco em habilidades técnicas e comportamentais e feedbacks constantes. Ao fim do programa, os contratados deverão apresentar um projeto desafio, desenvolvido e implementado pelo estagiário ao longo de sua trajetória na empresa.

Os estagiários receberão salário compatível com o mercado e terão direito a vale transporte, acesso ao Gympass, plano de saúde local, vale alimentação, programa de desenvolvimento, seguro de vida, recesso remunerado e brinde de natal.

Como se candidatar

Os interessados deverão acessar o site https://www.tigre.com.br/programajovensferas para cadastrar o currículo e participar do processo seletivo. As inscrições ficarão abertas até esta sexta-feira, dia 15 de outubro.

A seleção inclui assessment online, envio de vídeo, dinâmica online e entrevistas.