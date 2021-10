Time da Série D tem loja assaltada dias antes do jogo do acesso – Futebol Interior

Natal, RN, 14 (AFI) – Dias antes de confronto decisivo pelas quartas de final do Campeonato Brasileiro Série D, o ABC-RN comunicou que uma de suas lojas foi assaltada na madrugada desta quinta-feira. Segundo nota do clube, camisas, chaveiros, carteiras estão entre os itens roubados.

JOGO DE VOLTA E TREINO ABERTO

Caxias-RS e ABC-RN voltam a campo no próximo fim de semana. A grande decisão pelo acesso à Série C ocorrerá no domingo (16), às 17h30, no Estádio Frasqueirão, em Natal (RN). O vencedor sobe de divisão, enquanto um movo empate leva a decisão para os pênaltis.

Para motivar ainda mais o time, o ABC convocou a torcida para um treino aberto no sábado, um dia antes do jogo.

COMUNICADO DO ABC:

“O ABC Futebol Clube e a Elefante Mais Querido, localizada na esquina das avenidas Amintas Barros e Prudente de Morais, vem a público esclarecer que teve a porta da sua loja oficial arrombada na madrugada desta quinta-feira (14).

O fato é inaceitável por um clube que tanto precisa de receitas para fazer nosso Mais Querido mais forte. Informações da Polícia que os suspeitos são dois deliquentes menores, ainda em investigação, que não chegaram a ter acesso ao espaço do programa de sócio.

Os prejuízos do dano causado estão sendo calculados, inclusive sobre o que pode refletir na operação do jogo de domingo. Por enquanto, foram identificadas a subtração de camisas, chaveiros, carteiras e outros itens.

A loja Elefante Mais Querido é um patrimônio, um orgulho do ABC FC.

Não aceitamos tanta violência e insegurança.

Atenciosamente,

ABC FUTEBOL CLUBE Loja Elefante Mais Querido”