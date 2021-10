Time do AM chega ao jogo com nove jogadores sem uniforme e perde por W.O – Futebol Interior

Manaus, AM, 26 (AFI) – Um caso curioso ocorreu nesta segunda-feira pela Série B do Campeonato Amazonense. CDC Novo Aripuanã perdeu de W.O para o Atlético-AM após chegar ao estádio para sua última partida com apenas nove jogadores e sem uniforme.

O time teria planejado sequer comparecer ao jogo, pois perderam as outras cinco partidas e não tinham mais chances. Entretanto, nove atletas foram ao local por conta própria, apenas com as chuteiras.

O adversário, respeitando o espírito de competição, até tentou emprestar seu uniforme 2 aos atletas, mas não tinha o calção. Com isso, o árbitro Luiz Rodrigo Barbosa Oliveira decretou W.O após 30 minutos de espera.