Time do Brasileirão renova com atacante que vem sendo titular até o final de 2023 – Futebol Interior

Cuiabá, MT, 19 (AFI) – Embalado por quatro jogos sem derrota e na parte de cima da tabela do Brasileirão, o Cuiabá já está projetando os próximos anos na elite. Tanto que nesta terça-feira (19), a diretoria do Dourado acertou a renovação de contrato do atacante Jenilson até o dia 31 de dezembro de 2023, ou seja, por mais dois anos.

O antigo vínculo entre as partes tinha duração até julho de 2022, mas como não queria perder o jogador, o Cuiabá prorrogou o contrato por mais um ano e meio. Essa é a terceira passagem de Jenilson pelo Dourado, onde é considerado ídolo e é o terceiro maior artilheiro da história do clube.

Ao todo, Jenilson fez 98 jogos com a camisa do time mato-grossense e marcou 26 gols. Revelado na base do Paysandu, o atacante ainda tem passagens por Athletico, Bragantino, Vila Nova e Paraná, entre outros. Fora do Brasil, atuou no Fort Lauderdale Strikers, dos EUA.

Atualmente com 35 pontos somados, o Cuiabá aparece na nona colocação na tabela.