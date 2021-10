Time do Brasileirão tem interesse em contratar volante do Ituano – Futebol Interior

Goiânia, GO, 05 (AFI) – Em meio a disputa do Campeonato Brasileiro, o Atlético-GO já iniciou o planejamento para a próxima temporada. Uma das prioridades é a continuidade do volante Gabriel Baralhas.

Emprestado pelo Ituano até o fim de 2021, o jogador de 22 anos vem se destacando pelo Dragão e foi bastante elogiado pelo presidente Adson Batista, que confirmou o interesse em mantê-lo para a próxima temporada.

“Estamos trabalhando nisso, estamos conversando com o empresário. O jogador quer continuar no Atlético-GO. Ele nunca foi feliz em um clube como é aqui. Nós não olhamos cara, cor, raça, nós olhamos o profissionalismo, a entrega e a dedicação, e o Baralhas é o exemplo disso tudo”, disse o mandatário rubronegro.

No Atlético-GO desde a reta final do ano passado, Gabriel Baralhas não é titular absoluto, mas já entrou em campo 35 vezes em 2021, marcando quatro gols e dando uma assistência.

Revelado na base do próprio Ituano, Gabriel Baralhas tem passagens ainda por Guarani-SC, Athletico-PR e Bragantino.

No Brasileirão, o Atlético-GO se encontra na décima colocação, com 30 pontos. Nesta quarta-feira, o time recebe o Athletico-PR, no Estádio Antônio Accioly, pela 24ª rodada.