Time na zona de rebaixamento da Série B troca treino por missa – Futebol Interior

Salvador, BA, 07 (AFI) – A quinta-feira foi diferença para o elenco do Vitória. Em busca de um milagre na Série B do Brasileiro, os jogadores trocaram o treinamento do período da manhã por uma missa na Igreja do Bonfim.

O elenco rubronegro foi levado para assistir a missa na companhia do presidente em exercício Luiz Henrique, do diretor de futebol Alex Brasil e do presidente do Conselho Deliberativo, Fábio Mota.

A situação inusitada acontece nas vésperas de um importante jogo para o Vitória. Neste sábado, o Leão faz um confronto direto contra o Confiança, no Barradão, pela 29ª rodada da Série B do Brasileiro.

Há 13 rodadas na zona de rebaixamento, o Vitória está na 18ª colocação, com 26 pontos, quatro a mais que o penúltimo colocado Confiança. O primeiro time fora da degola é o Brusque, com 23.

Depois da partida deste sábado, o Vitória vai ter mais nove jogos para buscar a permanência na Série B.