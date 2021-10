Time que eliminou a Ferroviária, Atlético-CE é comandado por uma mulher desde 2017 – Futebol Interior

​Fortaleza, CE, 18 (AFI) – Time que eliminou a Ferroviária nos pênaltis e garantiu acesso no Campeonato Brasileiro Série D, o Atlético-CE traz um destaque em sua diretoria. Isso porque é presidido por uma mulher: Maria Vieira. Apesar da presença da mulher vir crescendo no meio do futebol, é difícil encontrá-las em posições de destaques nas diretorias.

Recentemente, ela foi homenageada pela Federação Cearense de Futebol e a taça do Campeonato Cearense Feminino recebeu o nome de Maria Vieira. Ela está no comando do clube desde 2017, quando o clube deixou de ser Uniclinic e passou a ser Atlético.

Atlético-CE e Ferroviária empataram os dois jogos das quartas de final, por 1 a 1 e 0 a 0. Na decisão por pênaltis, os cearenses venceram por 4 a 3 em plena Arena Fonte Luminosa, em Araraquara (SP), com quatro defesas do goleiro Carlão. Agora, o clube irá enfrentar o Campinense-PB.

OUTROS EXEMPLOS

Além do Atlético-CE, outro time desta edição Série D também conta com uma mulher no posto mais importante. O Brasiliense-DF tem a jovem Luiza Estevão, de 24 anos. Embora não tenha participado desta edição, é válido citar a Tuna Luso-PA, que conta com a experiente Graciete Maués, de 69 anos.