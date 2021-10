Time que foi eliminado precocemente na Série C oficializa nome de novo técnico para 2022 – Futebol Interior

Teresina, PI, 22 (AFI) – Apesar de faltar mais de dois meses para o fim do ano, o Altos-PI já começou o seu planejamento para a temporada de 2022. Prova disso é que nesta sexta-feira (22), a equipe piauiense confirmou o nome de seu novo técnico para substituiu Paulinho Kobayashi. Trata-se Evandro Guimarães que é esperado em Teresina na primeira semana de novembro.

“O Altos já tem novo comandante! Evandro Guimarães é o novo técnico para temporada 2022. Vamos todos sonhar e acreditar em nossas forças e sonhos!”, postou o clube, em sua conta oficial nas redes sociais.

A primeira missão do técnico é alinhar com a diretoria todo o planejamento de 2022 para decidir sobre as contratações que serão feitas e qual será a estratégia da pré-temporada. Neste ano, o último trabalho de Evandro Guimarães foi no Itabaiana, onde disputou o Campeonato Sergipano e Série D do Brasileiro.

“Feliz pela oportunidade, pela confiança do presidente a quem já conheço. Ele também foi muito importante por ele conhecer o nosso trabalho, a nossa careira. Nós temos a experiência nas competições que nós vamos disputar neste ano”, disse o comandante que terá pela frente na próxima temporada: Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Série C.